МИД в Гааге назвал новый источник напряжения в отношениях с РФ

Укрепление связей Украиной-ЕС стало новым источником напряжения в отношениях с РФ, когда Россия применила торговые ограничения энергоносителей

Укрепление связей между Украиной и Европейским союзом стало новым источником напряжения в украинско-российских отношениях, когда Российская Федерация в одностороннем порядке применила торговые ограничения, в частности, энергоносителей. Это происходило в холодную пору года, и также можно говорить о последовательной эскалации такого напряжения в российско-украинских отношениях. Об этом в Международном суде ООН заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, выступая от имени правительства Украины.

"Россия также пыталась осуществлять военное вмешательство в Украине путем спонсирования деятельности незаконных вооруженных формирований в восточных областях Украины, которые неподконтрольны сейчас Украине. Поведение РФ является сложным для Украины, поэтому я как замминистра иностранных дел Украины вынуждена была все время заниматься этими делами, и почти год я пыталась вести переговоры с Российской Федерацией по поводу всех этих нарушений", - сообщила Зеркаль.

Она признала, что такие переговоры шли очень сложно, и российская сторона все время обвиняла в нарушении минских договоренностей, и возражения Украины не принимались во внимание.

"После возвращения с таких переговоров я убеждалась, что российская сторона продолжала вести кампанию против Украины, и на определенном этапе мы решили сказать "Хватит" и это побудило нас обратиться к Международному суду. Мы передаем наши опасения и наши протесты в Международный судебный орган с просьбой рассмотреть это неуважение к правам человека и нарушения, о которых мы говорим. Мы просим о помощи в восстановлении стабильности и спокойствия, и перед лицом угрозы, с которой сталкиваются украинцы, я прошу принять вас решение о применении превентивных мер", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Украина выступила в Международном суде ООН с иском против Российской Федерации, поскольку в результате ее действий в Крыму и Донбассе из-за нарушения своих прав пострадали тысячи украинцев и миллионы еще могут пострадать.

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