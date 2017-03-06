Дело Кернеса: в суд вызвали свидетелей обвинения

Мэр Харькова Геннадий Кернес на инвалидной коляске вместе с охранниками прибыл в суд Полтавы

В Киевском райсуде Полтавы началось заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, обвиняемых в похищении, пытках и угрозе убийством двум участникам харьковского Евромайдана. Об этом сообщает Укринформ.

"В зале суда - Кернес в инвалидной коляске, его охранники и адвокаты. Сегодня продолжится допрос свидетелей обвинения", - отметили в суде.

3 ноября сообщалось, что Кернес и народный депутат Михаил Добкин не фигурируют в деле об избиении участников харьковского Майдана.

23 февраля 2014 года члены "Оплота" на двух автомобилях въехали в людей, собравшихся на площади Свободы в поддержку Майдана, и открыли по ним стрельбу. Некоторые участники Майдана закрылись в ОГА, их атаковали титушки. Милиция, по словам активистов, при штурме не вмешивалась.

1 марта 2014 года в Харькове участники митинга в поддержку городских властей начали штурм здания облгосадминистрации, где забаррикадировались сторонники Майдана. Несколько человек пострадали.

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