Юристы в Гааге: Украина подала иск против РФ по всем правилам

Российская сторона отказалась рассматривать обвинения украинской стороны как "необоснованные", заявили юристы в Международном суде ООН

Украина подала иск в Гаагу против России в январе 2017 года, при этом еще 20 июля 2014 года официальный Киев сообщал о том, что Россия занимается финансированием международного терроризма. Об этом заявила партнер юридической фирмы "Ковингтон и Берлинг" Марни Чик в ходе слушаний в Международном суде ООН.

"Дипломатический протест как инструмент является важным средством привлечения внимания правительств других стран к наличию проблемы. Таким образом, устраняется любая возможность того, что страна, которая является объектом обращения, не понимает какого-либо аспекта проблемы. Украина практически все сделала в соответствии с требованиями лучших образцов международного опыта", - отметила она.

По ее словам, Москва не была согласна с заявлениями Украины, утверждая, что Киев выдвигает "абсолютно неправдивые обвинения".

"Российская сторона просто отбросила позицию украинской стороны, и теперь Украина является предметом рассмотрения этого суда", - сказала Чик.

Еще одним признаком необходимости рассмотрения иска в Гааге юрист назвала отсутствие "какого-либо результата в течение разумного промежутка времени".

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По состоянию на апрель 2016 года Украина 21 месяц вела переговоры с Кремлем о прекращении поставок из РФ оружия боевикам, отметила юрист, однако без малейшего результата.

"Когда украинская сторона увидела, что продолжается поставка вооружений, Украина пришла к выводу, что она не может больше откладывать использование возможности международного судебного арбитража... Украина сделала больше, чем можно было бы в этой ситуации и исчерпала все средства для внесудебного улаживания существующих противоречий", - подытожила она.

Для демонстрации связи между превентивными мерами и нарушениями со стороны РФ Украина указывает на ст. 8, 9 и 18 Международной конвенции о прекращении финансирования терроризма.

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