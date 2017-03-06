Суд отказался назначать Насирову судмедэкспертизу

Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов чиновника о проведении такой экспертизы, поскольку не увидел для этого достаточно доказательств

Соломенский райсуд Киева отказался назначать судебно-медицинскую экспертизу отстраненному от обязанностей главы ГФС Роману Насирову. Такое решение в понедельник, 6 марта, вынес следственный судья Александр Бобровник, сообщает корреспондент LIGA.net.

"В удовлетворении ходатайства адвоката Лысака о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения состояния здоровья Романа Насирова отказать", - говорится в постановлении. Отказ суд мотивировал отсутствием достаточного количества доказательств.

Сторона защиты просила провести судмедэкспертизу, чтобы определить, позволяет ли Насирову его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях, в том числе для избрания меры пресечения.

5 марта 2017 года на заседании по избрании Насирову меры пресечения сторона защиты заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости.

Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья, однако, как оказалось, в тот день он отсутствовал. В результате в судебном заседании был объявлен перерыв до 6 марта.

В полночь 6 марта истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить. В то же время еще с вечера 5 марта под судом собрались митингующие, которые заблокировали здание и потребовали продолжения заседания.

Позже адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный согласился на то, чтобы сотрудники НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда. Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.

Сегодня, 6 марта, суд отказал защите Насирова в отводе следственного судьи Бобровника.

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