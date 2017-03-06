Юрист в Гааге: Число крымских татар уменьшилось на 14 тысяч

По данным Джонатана Гимблета, деятельность власти РФ содействует ослаблению и ликвидации отдельной культурной идентичности крымскотатарской общины

В 2016 году около 19 тысяч жителей Крыма стали внутренне перемещенными лицами на территорию Украины, начиная с 2014 года. Из этого следует, что деятельность российских органов власти содействует ослаблению или ликвидации отдельной культурной идентичности крымскотатарской и украинской общин. Об этом заявил партнер юридической фирмы "Ковингтон и Берлинг" Джонатан Гимблет в ходе слушаний в Международном суде ООН.

"На основании переписи, которая была сделана российскими органами власти в 2014 году сразу после аннексии, из 216 тысяч представителей украинской общины осталось 94 тысячи. Также, по результатам этой переписи, указано количество крымскотатарского населения - 43 тысячи, и отмечается уменьшение на 14 тысяч количества крымских татар по сравнению с предыдущей переписью населения", - подчеркнул Гимблет.

Юрист отметил, что значительная часть крымских татар могла покинуть Крым после того, как он вышел из-под подчинения Украины, и в 2016 году прокурор международного уголовного суда сообщил, что около 19 тысяч жителей Крыма стали внутренне перемещенными лицами на территорию Украины, начиная с 2014 года.

"Массовый выезд украинцев и крымских татар с территории Крыма - плохая новость для культурной идентичности этих групп. И можем сказать, что деятельность российских органов власти может рассматриваться как такая, которая содействует ослаблению или ликвидации отдельной культурной идентичности крымскотатарской и украинской общин", - заявил Гимблет.

Он добавил, что Меджлис, который есть руководящим органом крымских татар, стал главной мишенью административных и криминальных действий, даже репрессий, со стороны фактических органов власти РФ.

По мнению юриста, применение превентивных мер будет пропорциональным и адекватным ответом на угрозы ослабления культурной идентичности двух национальных общин в Крыму.

"Мы требуем, чтобы суд потребовал от Российской Федерации воздержаться от каких-либо действий, направленных на обострение или ухудшение этой противоречивой ситуации. И второе требование к Российской Федерации - воздержаться от каких-либо действий расовой дискриминации в отношении физических лиц, групп лиц или институций на территории Крыма, которая находится под контролем Российской Федерации. Также речь идет о возможности выдвинуть России требования воздерживаться от каких-либо политических или культурных препятствий деятельности украинцев и крымских татар в Крыму, включая отмену ограничений на украиноязычное преподавание и восстановление уважения к украинскому языку и права на образование", - отметил Гимблет.

По его словам, ограничения на преподавание украинского языка должны быть отменены, поскольку в противном случае будет нанесен непоправимый ущерб преподаванию украинского языка в Крыму.

"Украина требует обоснованых мер в той нестабильной ситуации, которая существует сейчас, в условиях уязвимости значительной части населения. Поэтому обращаемся к суду с просьбой удовлетворить пожелание Украины о введении временных мер как по первой, так и по второй статьям международной конвенции", - подытожил он.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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