НАБУ: Подозрение Насирову вручили согласно требованиям закона

В Антикоррупционном бюро ответили на претензии ГПУ к тому, что главе ГФС вручили уведомление о подозрении якобы не тогда, когда нужно было

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что его сотрудники вручили подозрение отстраненному главе ГФС Роману Насирову тогда, когда этого требовал закон. Таким был ответ НАБУ на замечания генерального прокурора Юрия Луценко об "ошибках", которые якобы совершили сотрудники Бюро при сообщении Насирову о подозрении.

"На момент вручения уведомления о подозрении председатель ГФС находился в трезвом состоянии и не нуждался в неотложной медицинской помощи, что было позже подтверждено официальными выводами комиссии врачей. Никаких документов, которые бы свидетельствовали об обратном, стороной защиты предоставлено не было", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что поскольку вручение уведомления о подозрении является процессуальным, а не следственным действием, на него не распространяется запрет проведения с 22:00 до 6:00.

В Бюро напомнили, что письменное уведомление о подозрении должно быть вручено лицу в день его составления следователем или прокурором. Поэтому, сообщив о подозрении главе ГФС 2 марта детективы НАБУ только выполнили норму закона, так как в этот день прокурор САП подписал этот документ.

Относительно предложений генпрокурора "выставить пост под палатой", сотрудники НАБУ подчеркнули, что "любое ограничение свободы подозреваемого возможно только после составления протокола о задержании, что и было сделано в 23:50, 2 марта".

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