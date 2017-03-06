Яценюк: Никаких компромиссов за счет Крыма быть не может

Бывший премьер считает, что договоренности за счет суверенитета и независимости Украине недопустимы

Никаких компромиссов за счет суверенитета Украины быть не может. Об этом бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал во время программы Hard Talk на канале BBC.

"Компромисс за счет суверенитета и независимости страны - не компромисс, а капитуляция", - сказал он отвечая на вопрос о возможности компромиссов в вопросе Крыма для достижения договоренностей.

"Россия развязала войну против независимой страны, пытается переделать границы после Второй мировой войны, представляет угрозу для Украины, НАТО и всех, кто придерживается ценностей демократии и свободы", - подчеркнул бывший премьер.

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