Яценюк: Никаких компромиссов за счет Крыма быть не может
Никаких компромиссов за счет суверенитета Украины быть не может. Об этом бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал во время программы Hard Talk на канале BBC.
"Компромисс за счет суверенитета и независимости страны - не компромисс, а капитуляция", - сказал он отвечая на вопрос о возможности компромиссов в вопросе Крыма для достижения договоренностей.
"Россия развязала войну против независимой страны, пытается переделать границы после Второй мировой войны, представляет угрозу для Украины, НАТО и всех, кто придерживается ценностей демократии и свободы", - подчеркнул бывший премьер.
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