Украина против России в Гааге: день первый, самое важное

Украина добивается, чтобы суд утвердил временные меры - требования, которые позволят сохранить человеческие жизни, пока идет судебное разбирательство

Первый день слушаний иска Украины против России в Международном суде ООН в Гааге завершился и был посвящен выступлению украинских представителей. Задача Украины - обязать Москву реализовать так называемые временные меры, среди которых - контроль над границей и прекращение поставок оружия боевикам. Это, по мнению МИД Украины, позволит суду предотвратить ухудшение ситуации и защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела. "Их применение особенно важно в контексте обострения ситуации в Авдеевке и Крыму. В запросе о применении мер Украина просит суд обязать РФ прекратить нарушение международного права", - отметили в МИД Украины.

Украина обратилась в суд с такими требованиями:

обязать РФ обеспечить эффективный контроль над своей границей;

прекратить поставки оружия в Украину;

остановить поддержку боевиков, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины;

воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в оккупированном Крыму.

В суде выступили представители интересов Украины, обосновавшие справедливость и необходимость предупредительных мер. Среди представителей официального Киева - самые известные юристы-международники.



Зачем Украина требует ввести "временные меры"



По словам заместителя главы МИД Зеркаль, нарушения прав почувствовали уже тысячи граждан Украины и миллионы граждан потенциально могут пострадать из-за нарушения своих прав, пока продолжается суд.



"РФ нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины, а также в оккупированном Крыму в то время как РФ на территории Крыма занимается культурным нивелированием, и такие ее действия были осуждены ООН. Российская сторона не уважает человеческую жизнь, и российская сторона осуществляет акты расовой дискриминации", - сказала она.



Один из приглашенных Украиной юристов, Гарольд Хонджу Кох, отметил, что временные меры применяются в случаях, когда события скоротечны и ситуация не изменяется очень быстро, как это было представлено в иске Экваториальная Гвинея против Франции, а также они применяются в том случае, когда нарушения произошли недавно и есть необходимость предотвратить их повторения... Если коротко изложить иск украинской стороны, то Украина пытается добиться защиты гражданского населения, которое подвергается опасности из-за применения оружия. В Крыму украинская сторона требует от РФ прекратить препятствование деятельности этнических общин. Если это не произойдет - это принесет большие материальные и моральные потери.

По словам юристов компании Covington & Burling LLP Марни Чик и Джонатана Гимблета, которые также представляют интересы Украины, до подачи иска в Международный суд ООН официальный Киев сделал все, что мог, чтобы избежать судебных разбирательств. Украина, по их словам, провела около 40 встреч с Россией на самом высоком уровне, пытаясь договориться без посредников. Но когда украинская сторона увидела, что продолжается поставка вооружений, то пришла к выводу, что не может больше откладывать использование возможности международного судебного арбитража. "Украина сделала больше, чем можно было бы в этой ситуации и исчерпала все средства для внесудебного улаживания существующих противоречий", - говорят юристы.



"В 2016 году около 19 тысяч жителей Крыма стали внутренне перемещенными лицами на территорию Украины, начиная с 2014 года. Из этого следует, что деятельность российских органов власти содействует ослаблению или ликвидации отдельной культурной идентичности крымскотатарской и украинской общин... Применение превентивных мер будет пропорциональным и адекватным ответом на угрозы ослабления культурной идентичности двух национальных общин в Крыму", - полагают юристы.



Позиция РФ

Сегодня в суде выступали украинские представители. Завтра будет представлен взгляд Москвы. Затем Украине и России предоставят еще два дня, чтобы обосновать свои позиции. Результатом слушаний должно быть решение суда - удовлетворить запрос Украины или нет. Решение будет окончательным и обязательным для выполнения всеми сторонами.

Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель.



По словам замминистра Елены Зеркаль, если суд удовлетворит запрос Украины, это будет первым юридическим закреплением обязанностей России соблюдать и конвенции, и решения суда. "Кроме того, это фактически выведет Россию в другой клуб, клуб стран, которые не выполняют ни международное право, ни решения суда, а это уже иная плоскость отношений", - подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, сроки вынесения решения будут зависеть от того, как процедурно определится суд. "В случае с Грузией это было достаточно быстро. Они в течение трех недель определили временные предупредительные меры. Принимая во внимание, что мы ставим вопрос по выполнению двух конвенций (международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации), это может быть немножко дольше", - заявила она.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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