Высший админсуд отказался восстановить Царевич в должности

Высший административный суд отказал в удовлетворении иска экс-судье Печерского райсуда Киева Оксане Царевич

Сегодня, 6 марта, Высший административный суд отказал в удовлетворении исковых требований экс-судье Печерского райсуда Киева Оксане Царевич относительно ее восстановления в должности. Об этом сегодня LIGA.net сообщила главный специалист пресс-службы Высшего админсуда Галина Гаевская.

Она уточнила, что Царевич подавала соответствующий иск, назвав противоправными действия Высшего совета юстиции от 15 сентября 2016 года.

Высший совет юстиции на заседании 15 сентября 2016 года рассмотрел дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда города Киева Царевич.

По результатам тайного голосования Высший совет юстиции решил внести представление президенту об увольнении Царевич с должности судьи Печерского районного суда города Киева в связи с нарушением присяги.

29 сентября 2016 года президент подписал указ об освобождении Царевич с должности судьи Печерского суда Киева.

В марте 2015 года глава Верховного суда Ярослав Романюк поддержал представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи Царевич и еще двух судей Печерского суда, Рада дала согласие на их задержание и арест.



Позже в марте того года винницкий суд отпустил Царевич под личные обязательства с обязанностью носить электронный браслет.



Дело против судьи Царевич было открыто Высшим советом юстиции по заявлению прокурора Печерского района Киева от 12 декабря 2014 года и касалось действий судьи при рассмотрении дел против участников Революции Достоинства. Царевич подозревается в принятии заведомо неправосудных решений против активистов Автомайдана.

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