НАБУ займется судьей из-за промедления с подачей э-декларации

Проведенная НАПК проверка показала, что судья Ржищевского городского суда не подал своевременно электронную декларацию

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало Национальному антикоррупционному бюро обоснованный вывод относительно судьи Ржищевского городского суда Киевской области, не подавшего в установленные сроки электронную декларацию об имуществе и доходах. Соответствующее решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно сообщению, решение принято по результатам проверки своевременности подачи судьей декларации, проведенной уполномоченным лицом НАПК.



Как установила проверка, по состоянию на 1 сентября 2016 года судья занимал указанную должность и, являясь субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, обязан был подать ежегодную декларацию.

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"По состоянию на 14:00 24 февраля 2017 года ежегодная декларация за 2015 год судьи Ржищевского городского суда в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отсутствовала", - отметили в НАПК.



В виду этого агентство усматривает в действиях судьи признаки коррупционного правонарушения, о чем составлен обоснованный вывод, который направлен для рассмотрения в НАБУ, сообщили в ведомстве.



В НАПК напомнили, что за умышленную неподачу декларации субъектом декларирования предусмотрена уголовная ответственность.

28 февраля 2017 года сообщалось, что во время второй волны электронного декларирования, которая завершится 1 апреля, свои декларации должны подать около полутора миллионов госслужащих.

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3 марта Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что расследует 34 производства против должностных лиц в связи с данными, приведенными ими в электронных декларациях.



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