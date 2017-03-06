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НАБУ займется судьей из-за промедления с подачей э-декларации

06.03.2017 15:33
Проведенная НАПК проверка показала, что судья Ржищевского городского суда не подал своевременно электронную декларацию
НАБУ займется судьей из-за промедления с подачей э-декларации
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало Национальному антикоррупционному бюро обоснованный вывод относительно судьи Ржищевского городского суда Киевской области, не подавшего в установленные сроки электронную декларацию об имуществе и доходах. Соответствующее решение принято на заседании НАПК, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, решение принято по результатам проверки своевременности подачи судьей декларации, проведенной уполномоченным лицом НАПК.

Как установила проверка, по состоянию на 1 сентября 2016 года судья занимал указанную должность и, являясь субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, обязан был подать ежегодную декларацию.

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"По состоянию на 14:00 24 февраля 2017 года ежегодная декларация за 2015 год судьи Ржищевского городского суда в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отсутствовала", - отметили в НАПК.

В виду этого агентство усматривает в действиях судьи признаки коррупционного правонарушения, о чем составлен обоснованный вывод, который направлен для рассмотрения в НАБУ, сообщили в ведомстве.

В НАПК напомнили, что за умышленную неподачу декларации субъектом декларирования предусмотрена уголовная ответственность.

28 февраля 2017 года сообщалось, что во время второй волны электронного декларирования, которая завершится 1 апреля, свои декларации должны подать около полутора миллионов госслужащих.

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3 марта Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что расследует 34 производства против должностных лиц в связи с данными, приведенными ими в электронных декларациях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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