Геращенко: Красный Крест должен иметь доступ к заложникам

Представители ОРДЛО выступают против привлечения Международного Комитета Красного Креста в процесс освобождения заложников, сказала первый вице-спикер

Украина в рамках работы гуманитарной группы в Минске настаивает на привлечении Международного Комитета Красного Креста к поиску пропавших без вести и в освобождении заложников. Об этом сегодня на встрече с главой МККК Питером Маурером заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"Не было ни одной из 50 встреч в Минске, где бы ни поднимался этот вопрос. И нет объяснения, почему украинские тюрьмы открыты для МККК и других международных миссий, зато все пенитенциарные учреждения остаются закрытыми на оккупированных территориях и в РФ, где есть украинские политзаключенные", - отметила Геращенко.

По ее словам, представители ОРДЛО выступают против привлечения МККК в процесс освобождения заложников.

"Почему МККК не позволяют навестить украинцев в ОРДЛО, передать им письма или посылки от родственников. Мы предлагали, чтобы совместная миссия МККК и комитет ООН по правам человека собрали заявления тех людей, которых же в списках ОРДЛО на освобождение, но готовы остаться на контролируемых Украиной властью территориях", - сказала Геращенко.

Он добавила, что на этом этапе эту миссию может выполнять только представительство ООН по правам человека согласно минским договоренностям.

"Делаем все, чтобы этот этап был пройден быстрее и открыл путь к освобождению незаконно удерживаемых украинцев. На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев согласно списку СБУ, в заложниках - 113 человек, знаем о местонахождении только 58 человек", - уточнила Геращенко.

Он добавила, что Украина поддерживает инициативу МККК по созданию механизма для поиска пропавших без вести и создание дополнительных механизмов и рычагов для защиты инфраструктуры.

"В гуманитарных вопросах Украина открыта, стоит на позициях их приоритетности, и готова к их решению", - сказала Геращенко.

1 марта сообщалось, что Украина предлагает обмен заложников по формуле 228 на 47 человек, однако боевики передали некорректные списки.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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