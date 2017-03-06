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В США умер возможный соавтор плана депутата Артеменко

06.03.2017 16:21
В Украине 69-летний бизнесмен Алекс Оронов управлял агрохолдингом Grain Alliance. По данным СМИ, у него были родственные связи с юристами Трампа
В США умер возможный соавтор плана депутата Артеменко
Алекс Оронов (фото - grainalliance.com)
Бизнесмен украинского происхождения 69-летний Алекс Оронов, который якобы являлся соавтором скандального плана депутата Андрея Артеменко о передаче Крыма в аренду России, умер при неизвестных обстоятельствах в США. Об этом сообщает The Independent.

69-летний Оронов управлял аграрным холдингом Grain Alliance в Украине. Кроме того, издание утверждает, что бизнесмен имел родственные связи с юристами президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Оронов помогал налаживать связи между российскими официальными лицами и президентом Трампом через адвоката Майкла Коэна, а "также разрабатывал план возвращения аннексированного Крыма".

Как известно, в обсуждении скандального плана о Крыме участвовали нардеп Андрей Артеменко, Коэн и давний деловой партнер Трампа Феликс Сатер.

Сам Артеменко у себя в в Facebook утверждает, что Оронов не выдержал "негативного внимания, последовавшего за статьей о Крыме". "Алекс Оронов, мой партнер, мой наставник, мой учитель, мой друг наконец. Алекс был родственником Майкла Коэна и именно он организовал в том числе мое знакомство и мою встречу с Майклом Коэном. И с этого момента его жизнь, впрочем как и моя, превратилась в ад", - написал Артеменко.

19 февраля 2017 года издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что якобы за неделю до отставки советника президента США Майкла Флинна Артеменко по неофициальным каналам передал в Белый дом собственное предложение об урегулировании российско-украинской войны. Нардеп якобы утверждал, что план урегулирования согласован с лицами из "ближайшего окружения Путина".

По данным СМИ, план предполагает вывод российских войск из Донбасса и проведение в Украине референдума с вопросом о передаче Крыма России "во временное пользование" на срок в 50 или 100 лет. В документе также якобы содержатся данные о коррупционных действиях президента Петра Порошенко.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из своих рядов, а 21 февраля ГПУсообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата. Действия Артеменко квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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