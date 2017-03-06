Климкин об иске в Гааге: Цель - защитить жизни и права украинцев
Основная цель, которую преследует Украина, подав в Международный суд ООН иск против Российской Федерации, - защита жизни и прав украинцев. Об этом глава МИД Павел Климкин сообщил у себя в Twitter.
"Гаага сегодня - первое слушание (по иску, - ред.) Украина против РФ. Наша главная цель - защитить жизни и права граждан Украины", - лаконично заявил он.
Министр также добавил, что "верит в международное право и справедливость".
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6 марта 2017 года в Международном суде ООН (МУС) стартовали слушания по иску Украины к государству-агрессору РФ. Сегодня Украина озвучила в речах своих делегатов претензии и требования к Москве, завтра Россия получит право на ответное выступление в суде.
Глава украинской делегации Елена Зеркаль также попросила суд временно применить меры к РФ - до того, как в МУС будет вынесен вердикт по иску.
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