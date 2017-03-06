НАБУ собрало данные о 600 кандидатах в судьи Верховного суда
Сотрудники Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро собрали и передали в Высшую квалификационную комиссию судей первичные данные о всех 600 претендентах в Верховный суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Эту информацию приобщат к судейским досье, а Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ, - ред.) использует их при оценке кандидатов во время конкурса. Аналитическая информация также передана Общественному совету добропорядочности, который со своей стороны помогает ВККСУ проверять информацию о служителях Фемиды и участвует в конкурсном отборе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по запросу ВККСУ перед собеседованиями НАБУ также готово дополнительно проверять сведения о финалистах конкурса на предмет детального анализа коррупционных рисков.
Бюро начало аналитическую проверку сведений о желающих стать судьями в Верховном суде в январе 2017 года.
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