НАБУ собрало данные о 600 кандидатах в судьи Верховного суда

Собранные данные о желающих получить место в Верховном суде Высшая квалификационная комиссия судей использует при оценке кандидатов во время конкурса

Сотрудники Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро собрали и передали в Высшую квалификационную комиссию судей первичные данные о всех 600 претендентах в Верховный суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Эту информацию приобщат к судейским досье, а Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ, - ред.) использует их при оценке кандидатов во время конкурса. Аналитическая информация также передана Общественному совету добропорядочности, который со своей стороны помогает ВККСУ проверять информацию о служителях Фемиды и участвует в конкурсном отборе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по запросу ВККСУ перед собеседованиями НАБУ также готово дополнительно проверять сведения о финалистах конкурса на предмет детального анализа коррупционных рисков.

Бюро начало аналитическую проверку сведений о желающих стать судьями в Верховном суде в январе 2017 года.

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