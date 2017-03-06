Климкин уехал в США на встречу с главой Госдепартамента

Сегодня и завтра, 7 марта, министр иностранных дел Павел Климкин находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где встретится с американским коллегой, главой Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

"Цель поездки - предоставление дополнительного импульса интенсивному политическому диалогу между Украиной и США в рамках обсуждения широкого круга практических вопросов повестки дня украинского-американского стратегического партнерства", - отметили в ведомстве.

При этом переговоры ведутся "в контексте восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", сообщили в МИД. Также Климкин заручится дальнейшей поддержкой Вашингтона хода украинских реформ.

11 января 2017 года Тиллерсон на слушаниях в Сенате заявил, что поддерживает передачу Украине летального оружия.

В программе визита главы МИД в США также запланированы встречи с другими представителями Администрации президента США Дональда Трампа и законодателями из Конгресса.

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