Суд по делу Насирова снова якобы заминировали

Неизвестный сообщил о минировании здания Соломенского райсуда Киева, где рассматривается мера пресечения Насирову

Здание Соломенского суда, где проходит слушание дела отстраненного главы ГФС Романа Насирова, снова "заминировали", передает корреспондент LIGA.net

"На горячую линию Национальной полиции поступил звонок от неизвестного лица, что строение заминировано. Проводится эвакуация", - начальник управления превентивной деятельности Шевченковского управления полиции.

На место уже прибыли взрывотехники.

В полиции сообщили, что на проверку здания суда необходимо не менее часа.

Ранее Соломенский райсуд отказал адвокатам Насирова в отводе следственного судьи Александра Бобровника, рассматривающего дело чиновника.

В полночь 6 марта истек срок временного содержания главы ГФС под стражей, в связи с чем его должны были отпустить. В то же время еще с вечера 5 марта под судом собрались митингующие, которые заблокировали здание и потребовали продолжения заседания.

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Позже адвокат Насирова Александр Лысак сообщил, что его подзащитный согласился на то, чтобы сотрудники НАБУ и САП круглосуточно вели за ним наблюдение до решения суда.



Ночь на 6 марта чиновник провел в здании суда.



4 марта суд над Насировым уже срывали: позвонили и сообщили о заминировании здания.

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