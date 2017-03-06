Суд второй раз отказался назначить судмедэкспертизу для Насирова

Судья Александр Бобровник принял решение отказать адвокатам главы ГФС Романа Насирова в проведении судебной медицинской экспертизы

Соломенский суд Киева снова отклонил ходатайство адвокатов о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Такое решение объявил следственный судья Александр Бобровник, передает корреспондент LIGA.net.

После отказа в экспертизе суд перешел к просмотру видео предъявления подозрения Насирову в больнице Феофания по ходатайству адвокатов.

Ранее сегодня около 14:00 Соломенский райсуд отказался назначать судебно-медицинскую экспертизу Роману Насирову по ходатайству его адвокатов.

Сторона защиты просила провести судмедэкспертизу, чтобы определить, позволяет ли Насирову его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях, в том числе для избрания меры пресечения.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить его от обязанностей главы ГФС. С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.

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