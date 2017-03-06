В Польше антиукраинского деятеля наградили Крестом свободы

Наградой, которая вручается за антикоммунистическую деятельность в период Польской Народной Республики, наградили антиукраинского деятеля

В Польше в пятницу, 3 марта, по приказу президента Анджея Дуды ряд общественных деятелей были награждены Крестом свободы и солидарности - наградой, которая вручается за антикоммунистическую деятельность в период Польской Народной Республики. Об этом сообщается на сайте Института национальной памяти Польши, где проходила церемония награждения.

В списке награжденных фигурирует имя Анджея Запаловского - бывшего евродепутата.

По данным издания Простір, Запаловский известный тем, что сконсолидировал вокруг себя польских националистов на юго-востоке Польши с антиукраинскими взглядами.

Запаловский также известный своим сотрудничеством с единственной в Польше пророссийской партией "Зміна".

Материалы Запаловского о том, что Польша должна отказаться от идеи сотрудничества с Украиной, по данным СМИ, публикуются на русском языке.

Кроме того, он неоднократно появлялся в эфире пропагандистских ресурсов РФ в качестве "польского эксперта", также его перепечатывали информационные ресурсы боевиков.

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