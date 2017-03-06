Посол: Канада продлила военно-тренировочную миссию в Украине
Канада продолжила деятельность военно-тренировочной миссии в Украине. Об этом у себя в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
По его словам, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и глава Минобороны страны Харджит Сейджан объявили о возобновлении миссии.
"Есть. Канада объявила о продолжении военной тренировочной миссии UNIFIER.2 года, до марта 2019, около 200 военных", - написал Шевченко.
Как известно, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах в рамках операции UNIFIER. Однако, их мандат заканчивается 31 марта 2017 года.
Во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев президент Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине.
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