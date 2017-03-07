Насиров: Мое уголовное дело - это имитация работы НАБУ
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров считает свое уголовное дело имитацией работы НАБУ и не знает, что по этому поводу думает президент Украины Петр Порошенко.
Об этом он заявил в перерыве судебного заседания, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net
"Чья эта инициатива - надо смотреть. Может быть это инициатива НАБУ, чтобы каким-то образом продолжить дело Онищенко, которое у них зашло в глухой угол, и они полностью дискредитировали даже себя", - сказал он.
Насиров считает свое уголовное преследование попыткой НАБУ показать, что они пытаются открывать дела против высоких должностных лиц.
"Поэтому они пытаются продвинуть это дело любыми путями", - отметил он.
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На вопрос, известна ли ему позиция Порошенко по поводу его дела, Насиров сказал: "Позиция Порошенко мне неизвестна, но я думаю, как только президент выяснит, а дело получает широкий резонанс, и услышит обе стороны, а его юристы разберутся в материалах дела, думаю, он как-то свою позицию выразит".
На реплику журналистов о том, что он пришел в Верховную Раду с президентской командой, Насиров отметил: "Я попал в парламент в списке БПП, но на эту должно (глав ГФС - ред.) проводился конкурс, там было 70 кандидатов. Главой комиссии была Наталья Яресько. Не думаю, что кто-то может назвать этот процесс заангажированным".
На вопрос журналистов, встречался ли он с кем-то в Администрации президента по поводу своего дела 1 марта, Насиров ответил отрицательно. По его словам, он бывал в АП как минимум два раза в неделю по делам ГФС.
"Но по этому делу в Администрации президента я ни с кем не говорил…и с господином Грановским я об этом деле не говорил", - сообщил Насиров.
Ранее адвокат Насирова сообщил, что сегодня мера пресечения его подзащитному будет избрана судом, несмотря на продолжительность судебного заседания.
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