Насиров: Мое уголовное дело - это имитация работы НАБУ

Отстраненный глава ГФС также сообщил, что не знает, что по поводу его уголовного преследования думает президент Порошенко

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров считает свое уголовное дело имитацией работы НАБУ и не знает, что по этому поводу думает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он заявил в перерыве судебного заседания, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net

"Чья эта инициатива - надо смотреть. Может быть это инициатива НАБУ, чтобы каким-то образом продолжить дело Онищенко, которое у них зашло в глухой угол, и они полностью дискредитировали даже себя", - сказал он.

Насиров считает свое уголовное преследование попыткой НАБУ показать, что они пытаются открывать дела против высоких должностных лиц.

"Поэтому они пытаются продвинуть это дело любыми путями", - отметил он.

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На вопрос, известна ли ему позиция Порошенко по поводу его дела, Насиров сказал: "Позиция Порошенко мне неизвестна, но я думаю, как только президент выяснит, а дело получает широкий резонанс, и услышит обе стороны, а его юристы разберутся в материалах дела, думаю, он как-то свою позицию выразит".

На реплику журналистов о том, что он пришел в Верховную Раду с президентской командой, Насиров отметил: "Я попал в парламент в списке БПП, но на эту должно (глав ГФС - ред.) проводился конкурс, там было 70 кандидатов. Главой комиссии была Наталья Яресько. Не думаю, что кто-то может назвать этот процесс заангажированным".

На вопрос журналистов, встречался ли он с кем-то в Администрации президента по поводу своего дела 1 марта, Насиров ответил отрицательно. По его словам, он бывал в АП как минимум два раза в неделю по делам ГФС.

"Но по этому делу в Администрации президента я ни с кем не говорил…и с господином Грановским я об этом деле не говорил", - сообщил Насиров.

Ранее адвокат Насирова сообщил, что сегодня мера пресечения его подзащитному будет избрана судом, несмотря на продолжительность судебного заседания.

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