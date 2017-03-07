Украина и РФ согласовали передачу 18 заключенных из Крыма
Передача на материковую часть Украины 18 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Крыму, состоится "в ближайшее время". К такой договоренности пришли омбудсмены Украины и Российской Федерации Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба офиса украинского уполномоченного по правам человека.
"Во время встречи обсудили пути скорейшей технической реализации предварительных договоренностей такого перемещения, рассмотрели выполнение процедуры перемещения соответствующими государственными органами обоих государств. Омбудсмены Украины и РФ сообщили, что указанное перемещение состоится в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как сообщается, стороны подтвердили свое желание продолжать практику взаимных мониторинговых визитов в места заключения, с целью изучения состояния соблюдения прав граждан.
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