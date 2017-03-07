Безвизовый режим с ЕС: комитет ЕП примет решение 9 марта
Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердит проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, для граждан которых упраздняются визовые требования в четверг, 9 марта. Об этом сообщает Укринформ.
Этот вопрос был в срочном порядке включен в повестку дня рассмотрения Комитета.
2 марта послы Евросоюза на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС утвердили текст законодательного предложения предоставить Украине безвизовый режим.
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