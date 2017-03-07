Олланд об агрессии РФ: Она хочет восстановить влияние времен СССР

По мнению президента Франции, вмешательство РФ в разных регионах мира обусловлено целью возобновить статус России как сверхдержавы

Россия хотела возобновить свое влияние времен Советского Союза, поэтому осуществила атаку против Украины. Такое мнение высказал президент Франции Франсуа Олланд в интервью европейским изданиям, передает Голос Америки.

По словам Олланда, вмешательство РФ в разных регионах мира обусловлено целью возобновить статус России как сверхдержавы. Также Россия пытается влиять на общественное мнение запада, считает президент Франции.

Он также отметил, что Россия - очень консервативное государство и якобы защищает христианство от ислама, но ее методы подобны советским.

Олланд заявил, что Европа должна быть сильной и объединенной. Только тогда РФ будет вынуждена удерживать сбалансированные отношения с ней.

Ранее сообщалось, что Олланд также высказал мнение, что, если лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет избрана в качестве нового президента Франции, то страна выйдет не только из еврозоны, но и из Евросоюза.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.