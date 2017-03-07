Кремль возмутился продлением Канадой военной помощи Украине

Вскоре после вчерашнего решения канадского Минобороны о продолжении военно-тренировочной миссии 200 инструкторов в Украине российское посольство в Канаде обнародовало заявление, в котором назвало этот шаг "контрпродуктивным". Обращение дипломатов МИД РФ по поводу продления программы военного сотрудничества между Оттавой и Киевом выложено в Twitter посольства.





Представители государства-агрессора по-прежнему настаивают, что война, которую РФ развязала против Украины, является "гражданской", и в очередной раз сетуют на якобы нарушение Киевом минских соглашений.





"Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине является контрпродуктивным и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано минскими соглашениями", - говорится в манипулятивном заявлении.





При этом у российского посла Кирилла Калинина убеждены, что Оттаве "следует" надавить на Банковую для выполнения мирных соглашений, так как Киев, по мнению дипломата, "преследует военные цели".







