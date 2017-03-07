Кандидатам в полицейские разрешили бегать медленнее: нормативы

Снижение требований при поступлении на учебу произошло в беговых нормативах на 100 и 1000 метров

При сдаче нормативов по физподготовке кандидатам на шеврон полицейского разрешили бегать медленнее на спринтерской и стайерской дистанциях. Об этом речь идет в приказе МВД с подписью министра Арсена Авакова, который под номером №68 был зарегистрирован 30 января в Минюсте.

Нормативы по бегу снижены на дистанциях 100 и 1000 метров.

По новой таблице, "отлично" кандидат в возрасте 18-25 лет получит за преодоление стометровки в течение 14 секунд (вместо 13,4 с ранее). 26-30-летним для этого достаточно вложиться в 14,5 секунды, 31-35-летним - в 15 с, а тем, кто старше 35 лет, дают 15,5 с.

Километровую дистанцию на "отлично" самым молодым кандидатам нужно преодолеть за 3 минуты 40 секунд, 26-35-летним - за 3 минуты 50 секунд. Тем, кому за 35 лет, отводится на это задание 4 минуты 10 секунд (ранее - на 5 секунд меньше).

Для оценки "удовлетворительно" мужчинам 26-30 лет нужно пробежать 100 метров за 15,5 секунд (было 14,6), женщинам - за 18 секунд (было 16,8). Дистанцию 1000 метров этой же категории кандидатов нужно пробежать за 4 мин 20 секунд (было 4 минуты 15 секунд) - мужчинам, и 5 минут 20 секунд (было ровно 5 минут) - женщинам.





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