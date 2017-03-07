Политолог: Путин - хранитель общака из отнятых территорий

В "большой мир" президента РФ уже не пустят, он будет перетасовывать сепаратистов и надувать щеки, сказал эксперт Олег Панфилов

Круг возможностей у президента страны-агрессора РФ Владимира Путина сужается с каждым днем, но он по-прежнему остается хранителем воровского общака из отнятых территорий. Об этом Крым. Реалии заявил профессор государственного университета Илии (Грузия), основатель и директор московского Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.

"Ближайший друг, партнер и соратник Александр Лукашенко совсем от рук отбился - начал смотреть в сторону Европы. Он позвал в гости президента Грузии, чтобы наговорить ему много приятных слов о будущих отношениях - и это с той самой страной, которая уже одной ногой в Евросоюзе и двумя ногами в НАТО. Для Кремля Грузия при Саакашвили была неприемлемой, при Иванишвили она стала европейской - неприятность, которую Путин совсем не предвидел", - отметил Панфилов.

По его словам, теперь у Кремля остались Армения на Кавказе и парочка-тройка друзей в Центральной Азии.

"Партнерами эти страны назвать сложно, скорее они вынужденные друзья: Кыргызстан и Таджикистан кормятся за счет гастарбайтеров, работающих за гроши в России, Казахстан осознает незащищенность границ и алчность русских патриотов, считающих казахские степи "исконно русскими", - сказал Панфилов.

Он считает, что Путин отчаянно хватается за последнюю соломинку, чтобы хотя бы в собственных глазах выглядеть лидером мирового масштаба.

"На деле он по-прежнему хранитель воровского общака из отнятых территорий. Москве никогда не было дела до судеб беженцев, которых за 25 лет после развала СССР уже несколько миллионов только в результате сепаратистских войн. В "большой мир" Путина уже не пустят, он будет перетасовывать сепаратистов и надувать щеки, пока от него не уйдут остатки "друзей", - подчеркнул Панфилов.

Эксперт добавил, что поскольку Путин сам уходить не хочет, будущее части постсоветского пространства будет следовать старому мифу о "старшем брате", пока денег поддерживать братские отношения уже не будет.

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