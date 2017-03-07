Луганская ОВГА: Разведение войск в Станице не планируется
Разведение сил и войск в Станице Луганской пока не планируется. Об этом сегодня LIGA.net заявил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
"Не планируется, мы фиксируем обстрелы, за последние сутки не было. Но 5-6 марта был обстрел боевиками контрольно-пропускного пункта", - отметил Клименко.
По его словам, украинские военные готовы развести войска при соблюдении режима тишины в течение семи дней.
"Пока нет там тишины семь дней", - подчеркнул Клименко.
Отвечая на вопрос о ремонте моста, который находится в состоянии аварийности, он добавил, что это вопрос пока остается открытым.
Пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сказала LIGA.net, что отвод войск в поселке постоянно обсуждается на встрече трехсторонней контактной группы.
По ее словам, главное условие - это режим тишины в течение семи дней.
1 марта сообщалось, что разведение сил в районе Станицы Луганской было запланировано на 7 марта.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:57
-
10:15
-
10:03
-
09:43
-
09:16
Новости партнеров
- 43667
- 37837
- 33073
- 30394
- 24087