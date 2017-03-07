Луганская ОВГА: Разведение войск в Станице не планируется

Режим тишины постоянно нарушают террористы в Станице Луганской, сказали в Луганской ОВГА

Разведение сил и войск в Станице Луганской пока не планируется. Об этом сегодня LIGA.net заявил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Не планируется, мы фиксируем обстрелы, за последние сутки не было. Но 5-6 марта был обстрел боевиками контрольно-пропускного пункта", - отметил Клименко.

По его словам, украинские военные готовы развести войска при соблюдении режима тишины в течение семи дней.

"Пока нет там тишины семь дней", - подчеркнул Клименко.

Отвечая на вопрос о ремонте моста, который находится в состоянии аварийности, он добавил, что это вопрос пока остается открытым.





Пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сказала LIGA.net, что отвод войск в поселке постоянно обсуждается на встрече трехсторонней контактной группы.

По ее словам, главное условие - это режим тишины в течение семи дней.

1 марта сообщалось, что разведение сил в районе Станицы Луганской было запланировано на 7 марта.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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