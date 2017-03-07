Аргументы РФ против Украины в Гааге: день второй, самое важное

Второй день суда делегация из Москвы использовала для повторения всех фейков об Украине, которые выдумала пропаганда за три года войны

Российская Федерация во вторник представляла свои аргументы во время слушаний в рамках иска Украины против России в Международном суде ООН в Гааге. Как и ожидалось - с использованием всего набора фейков об Украине.



Украина накануне выдвинула ряд требований к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

Представители РФ во время слушаний отвергли обвинения Киева и заверили, что никаких законодательных или фактических оснований для введения временных мер нет.

В состав российской делегации входят около 35 человек. Возглавляют ее директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, ранее работавший послом РФ в Нидерландах, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев и заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. В делегацию также входят иностранные консультанты, представлявшие контраргументы российской стороны: юрист из Великобритании Самуэль Вордсворт, профессор международного права университета Потсдама, судья постоянного арбитражного суда Андреас Циммерман и профессор университета Нантер Матиас Форто.

Россия в Гааге: украинский иск - вне юрисдикции Суда ООН

Глава делегации РФ Роман Колодкин заявил о том, что события на востоке Украины стали следствием якобы "свержения власти" в Киеве. По его словам, именно "переворот" спровоцировал "гражданскую войну на востоке Украины".

"Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках двух конвенций (международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации)... Мы не видим ни законодательных, ни фактических оснований для таких (временных предупредительных) мер", - заявил Колодкин.

По его мнению, в эскалации насилия в Украине, что в итоге вылилось в расстрел участников Майдана и затем - в вооруженный конфликт на востоке страны, виновата "оппозиция" времен режима Януковича.

По убеждению Колодкина, к войне в Украине привели не агрессивные действия Москвы, а якобы позиция прозападных политиков, которые требовали зимой 2013-2014 годов выбрать для Украины один вектор - либо к России, либо в ЕС.

"В феврале 2014 года в Киеве случился силовой переворот", - заявил глава российской делегации в Гааге, добавив несколько кремлевских штампов для описания Майдана и Украины после победы Революции достоинства - "кровавый захват власти", "свержение легитимного правительства", "запрет русского языка" и прочее. Все это, заверил Колодкин судей, привело к боевым действиям в Донбассе и "гражданской войне".

О том, как Россия при помощи спецназа и армии аннексировала Крымский полуостров, российский дипломат не упомянул, однако заявил, что "это издавна была российская территория". О вторжении в Донбасс российской армии, о сбитом российскими системами Боинга, о наемниках и поставках оружия - тоже ни слова.

Колодкин отметил, что юрисдикция Международного суда ООН якобы не распространяется на иск Украины против РФ. Он считает, что нет никакой причины для принятия судом ограничительных мер против РФ, на которых настаивает Украина, так как якобы нет фактов нарушения Москвой двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

"РФ строго придерживается обязательств по обоим конвенциям. Так что это не значит, что, по мнению Украины, мы как-то должны принимать предписания по мерам пресечения (относительно России, - ред.). Нет ни правовых, ни фактологических оснований для таких мер", - считает российский дипломат.

МИД РФ: Оружие нашли в советских шахтах Донбасса

Глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев заявили сегодня на слушаниях в суде ООН, что боевики в Донбассе якобы нашли оружие в шахтах Донбасса, а не получают его на постоянной основе из России. По его словам, оружие было оставлено в шахтах после распада СССР.

"Главный источник оружия (у боевиков, - ред.) - это те запасы советских времен, которые были на территории Украины с 1991 года, много находилось в шахтах Донбасса, потом их захватили (террористы, - ред)", - сказал он.

При этом Рогачев назвал боевиков "повстанцами" и добавил, что часть оружия якобы оставила украинская армия, когда покидала территории. Однако он не стал комментировать доказательства использования террористами в Донбассе именно российского оружия. При этом он назвал события в Донбассе "трагическими".

"Украина обманывает суд. Это вооруженный конфликт. Украина является спонсором терроризма", - сказал он, добавив, что конфликт поддержала якобы именно украинская власть и ВСУ. "ВСУ сами отвечают за обстрелы", - добавил он, сказав, что в Славянске в 2014 году "погибли много мирных жителей".

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила в Facebook: "В Международном суде ООН в Гааге россияне заявили, что оружие лежало в шахтах. Согласно этой логике, там лежал и Бук, из которого сбили малазийский Боинг ... в шахтах лежат новейшие Грады, Буратино и другое смертоносное оружие, поэтому в шахты не пускают миссию СММ ОБСЕ".

Россия о сбитом Боинге: Неважно, откуда привезли Бук

Приглашенный российской стороной юрист из Великобритании Самуэль Вордсворт заявил, что у Украины нет оснований для обвинений России в крушении самолета рейса MH-17, поскольку якобы неизвестно, был ли у тех, кто предоставил боевикам ракетный комплекс Бук, умысел сбивать именно гражданский самолет. Он отметил, что Украина не предоставила доказательств того, что комплекс Бук доставили в Донбасс с целью атаки на гражданский самолет, а утверждает только то, что он был поставлен с территории РФ. Вордсворт настаивал на том, что исходя из сообщений в СМИ, боевики планировали сбивать военные украинские самолеты, а не гражданский авиалайнер. Он не признал тот факт, что ЗРК Бук был действительно поставлен с территории РФ.

МИД: В выступлении РФ в Гаагском суде чувствуется страх ответственности

Глава украинской делегации в суде, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подчеркнула важность опровержения манипуляций, высказанных Россией во время слушаний в Гааге. Она подчеркнула, что необходимо доказывать всю банальность лжи и пропаганды со стороны РФ.



"Судебные процессы хорошо предоставляются для следующих доказательств. Анна Арендт сформировала такую актуальную сегодня идею о банальности зла именно во время судебного процесса. Ваша аргументированная реакция будет самым оригинальным подарком к 8 марта (потому что для нас это не праздник, а день, когда мы будем представлять свои возражения). Итак - внимательно смотрим и реагируем", - подчеркнула заместитель главы МИД.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца заявила в Twitter, что в выступлении российской делегации в Гааге чувствуется страх ответственности. "Сегодня в Гааге выступает РФ. Тот самый нарратив, манипуляции, ложь. И чувствуется страх ответственности. Но все в жизни как бумеранг", - подчеркнула она.

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Слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представила аргументы в понедельник, 6 марта, и представит их еще в среду, 8 марта.

Россия представила свои контраргументы во вторник, 7 марта, и выступит в четверг, 9 марта.

Результатом слушаний должно быть решение суда - удовлетворить запрос Украины или нет. Решение будет окончательным и обязательным для выполнения всеми сторонами.

Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель.



По словам замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, сроки вынесения решения будут зависеть от того, как процедурно определится суд. "В случае с Грузией это было достаточно быстро. Они в течение трех недель определили временные предупредительные меры. Принимая во внимание, что мы ставим вопрос по выполнению двух конвенций (международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации), это может быть немножко дольше", - заявила она.

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