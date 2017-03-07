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В СИЗО Насиров сидит в камере на четверых - Минюст

07.03.2017 16:13
В Минюсте уверяют, что речь о переводе в отдельную камеру не идет, и никаких заявлений с просьбой улучшить условия от Насирова не поступало
В СИЗО Насиров сидит в камере на четверых - Минюст
Роман Насиров

Отстраненный от выполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО на общих условиях. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Вместе с Насировым на время прибытия находился еще один задержанный. Речь о переводе в отдельную камеру не идет, и никаких заявлений с просьбой улучшить условия содержания от Насирова не поступало, заявил Чернышев. "У нас только есть заявление Романа Михайловича по поводу того, что сейчас не хочет общаться со средствами массовой информации", - сказал он.

7 марта Соломенский районный суд Киева отправил отстраненного главу ГФС Романа Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень.

Читайте также: Насиров: Буду обжаловать действия НАБУ в суде по правам человека

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ЛIГАБiзнесIнформ
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