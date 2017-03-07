Адвокаты Насирова подали апелляцию на решение о его аресте

До рассмотрения жалобы на решение судьи Бобровника об аресте Насирова залог вноситься не будет, сказал его адвокат

Адвокаты отстраненного главы ГФС Романа Насирова подали жалобу в Апелляционный суд Киева на решение судьи Александра Бобровника об избрании их подзащитному меры пресечения в виде ареста. До рассмотрения апелляции залог вносить не планируют. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат Игорь Черезов.

"Да, была подана апелляция на решение судьи Бобровника. До ее рассмотрения залог вносить не планирую", - заявил он.

По мнению Черезова, апелляция не будет рассмотрена ранее, чем на следующей неделе. "Потому что оглашение полного текста решения (решения судьи об избрании меры пресечения, - ред.) будет 9-го. Соответственно, до 9-го она (жалоба, - ред.) точно не попадет", - сказал адвокат.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении главе ГФС Роману Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. 7 марта, ночью Соломенский районный суд Киева отправил его под арест с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Такое решение вынес следственный судья Александр Бобровник.

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