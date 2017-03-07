ТОП-5 лживых заявлений Кремля в Гааге и их опровержения: список

Министерство информполитики представило пятерку ключевых лживых заявлений Москвы на сегодняшних слушаниях в Международном суде ООН

Министерство информационной политики составило пятерку ключевых лживых заявлений государства-агрессора России на сегодняшних слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, сопроводив их опровержениями. Соответствующую информацию в своем Facebook обнародовал замминистра Дмитрий Золотухин.



Первая ложь Кремля в суде - о том, что события в Донбассе якобы являются не военной агрессией, а внутриукраинским конфликтом.



"На самом деле, создание, финансовая поддержка и военное обучение соответствующих парамилитарных организаций в Донбассе проводились российскими силами еще в 2009 году в контексте подготовки к активным действиям против Украины", - отмечает Золотухин.



Кроме того, государственные органы и общественные организации Украины предоставили и продолжают предоставлять "гигабайты подтверждений присутствия российских войск на суверенной территории Украины", подчеркнул замминистра.



Также Золотухин назвал лживым заявление РФ о том, что малайзийский Боинг рейса MH17 могли сбить украинские военные: якобы соответствующие части ВСУ и техника также могли находиться близко к месту катастрофы, а международная комиссия расследователей и JIT (joint investigation team, совместная следственная группа) "не учитывают российских доказательств".



"Расследователями уже давно воспроизведены все факты и аспекты того, как БУК-М1, убивший 298 человек, был привезен на территорию Украины из России, находился под контролем российских наемников и управляемых и спонсируемых ими террористов и выпустил ракету из конкретно установленного места", - сообщил чиновник.

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Опровергают в Министерстве информполитики и традиционное отрицание Москвой наличия на востоке Украины российского оружия и российских военных. По словам Золотухина, различные организации, журналисты, эксперты и волонтеры предоставили множество доказательств того, что "представители регулярных российских военных частей находились в Донбассе, использовали оружие, участвовали в боевых столкновениях, поставляли оружие и тяжелую технику российского производства террористам".



Четвертая ложь, которую государство-агрессор озвучило в Гааге, - обвинение Украины в якобы несоблюдении минских договоренностей.



"Эскалация в Авдеевке была спровоцирована пророссийскими террористами спустя пять часов после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом", - отметил Золотухин и добавил, что волонтеры международного сообщества ИнформНапалм зафиксировали бронетехнику и тяжелую артиллерию боевиков в непосредственной близости к линии соприкосновения, что является нарушением минских соглашений.



Замыкает перечень лживых заявлений представителей РФ в суде предположение, якобы торговая блокада ОРДЛО свидетельствует о финансировании Украиной терроризма.



"На украинских предприятиях, которые еще не успели украсть россияне, работают граждане Украины, которые получают зарплату и платят налоги в украинский бюджет. Эти граждане Украины удерживаются террористами в заложниках и нуждаются в помощи международного сообщества и защите в международном суде", - подчеркнул Золотухин.

Сегодня, 7 марта 2017 года, представители страны-агрессора РФ заявили на слушаниях в Международном суде ООН, что боевики ДНР и ЛНР якобы нашли оружие в шахтах Донбасса, а не получают его на постоянной основе из России.



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