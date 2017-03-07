Климкин: США продолжат поддержку Украины в борьбе с агрессией РФ

Госсекретарь США заверил главу МИД Украины в том, что Украина является ключевым партнером США в регионе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил министра иностранных дел Украины Павла Климкина в поддержке Соединенными Штатами Украины в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством. Об этом украинский министр заявил журналистам в Вашингтоне.

"Он (Рекс Тиллерсон, - ред.) заверил меня, что США будут последовательно продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - заявил Климкин.

По словам министра, Тиллерсон также заверил его в том, что Украина является ключевым партнером США в регионе.

Климкин отметил, что стороны обсудили "круг вопросов, каким образом США могут сделать больше в плане помощи украинским реформам".

Также министр сообщил, что санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма.



Собеседники договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США, сообщили а пресс-службе МИД.

Напомним, 6-7 марта Климкин находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

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