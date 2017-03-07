США не допускают никаких "разменов" Украины - Климкин

Госсекретарь США заверил главу МИД Украины в том, что Украина является ключевым партнером США в регионе

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил министра иностранных дел Украины Павла Климкина в поддержке Соединенными Штатами Украины в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством. Об этом украинский министр заявил журналистам в Вашингтоне.

"Он (Рекс Тиллерсон, - ред.) заверил меня, что США будут последовательно продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", - заявил Климкин.

По словам министра, Тиллерсон также заверил его в том, что Украина является ключевым партнером США в регионе.

Климкин отметил, что стороны обсудили "круг вопросов, каким образом США могут сделать больше в плане помощи украинским реформам".

"И также хочу отдельно сказать, что тоже очень четко прозвучал тезис, что не может быть никоим образом никаких формальных, неформальных, фантастических, мифологических разменов, то есть вопрос Украины никоим образом не будет решаться в контексте с другими вопросами. Вопрос Украины является фундаментально важным для Соединенных Штатов", - подчеркнул Климкин, общаясь с журналистами.

Также министр сообщил, что санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма.



Собеседники договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США, сообщили в пресс-службе МИДа.

Напомним, 6-7 марта Климкин находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

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