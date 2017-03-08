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Климкин: РФ отправила в Донбасс до тысячи артиллерийских систем

08.03.2017 00:25
Глава МИД в Сенате США рассказал о присутствии России в Донбассе: больше четырех тысяч военных и сотни единиц техники
Климкин: РФ отправила в Донбасс до тысячи артиллерийских систем
Павел Климкин

Россия отправила в Донбасс до тысячи артиллерийских систем, больше 400 танков и 200 ракетных систем залпового огня. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время слушаний в Сенате США, передает УНИАН.

По словам главы МИД, в Донбассе сейчас около 4200 служащих регулярных войск РФ и до 40 тысяч боевиков. 

В оккупированном Крыму - 23 тысячи российских военных. 

За три года войны Россия оккупировала 7,2% территории Украины, почти 10 тысяч человек погибли, сказал Климкин.

Министр назвал заявление представителей РФ в Международном суде ООН, что боевики нашли оружие в шахтах в Донбассе, совершенно нелепым. 

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Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил Климкина, что США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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