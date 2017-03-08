Климкин: РФ отправила в Донбасс до тысячи артиллерийских систем
Россия отправила в Донбасс до тысячи артиллерийских систем, больше 400 танков и 200 ракетных систем залпового огня. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время слушаний в Сенате США, передает УНИАН.
По словам главы МИД, в Донбассе сейчас около 4200 служащих регулярных войск РФ и до 40 тысяч боевиков.
В оккупированном Крыму - 23 тысячи российских военных.
За три года войны Россия оккупировала 7,2% территории Украины, почти 10 тысяч человек погибли, сказал Климкин.
Министр назвал заявление представителей РФ в Международном суде ООН, что боевики нашли оружие в шахтах в Донбассе, совершенно нелепым.
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Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил Климкина, что США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством.
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