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Климкин: Санкции нельзя ослаблять, наоборот - их надо усилить

08.03.2017 02:50
По словам главы МИД, переговоры с Россией нужно вести с позиции силы и нельзя заключать новые соглашения с Москвой
Климкин: Санкции нельзя ослаблять, наоборот - их надо усилить
Павел Климкин

Нельзя ослаблять санкции, пока Россия не уйдет из украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Сената США.

Наоборот - санкции нужно усилить, подчеркнул Климкин. 

"Единственный возможный способ вести переговоры с Россией - с позиции силы и международной солидарности. И нельзя заключать никакие новые соглашения с Россией, пока она не выполнит уже взятые на себя обязательства", - заявил министр.

Военная поддержка Украины со стороны США - это мощное заявление Москве, считает Климкин. По его словам, сигналы новой администрации президента США дают надежду, что США продолжит и усилит поддержку Украины. 

Министр в Сенате рассказал о присутствии России в Донбассе: больше четырех тысяч военных и сотни единиц техники.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с Климкиным заверил, что США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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