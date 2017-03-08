Климкин: Санкции нельзя ослаблять, наоборот - их надо усилить
Нельзя ослаблять санкции, пока Россия не уйдет из украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на слушаниях в комитете по вопросам ассигнований Сената США.
Наоборот - санкции нужно усилить, подчеркнул Климкин.
"Единственный возможный способ вести переговоры с Россией - с позиции силы и международной солидарности. И нельзя заключать никакие новые соглашения с Россией, пока она не выполнит уже взятые на себя обязательства", - заявил министр.
Военная поддержка Украины со стороны США - это мощное заявление Москве, считает Климкин. По его словам, сигналы новой администрации президента США дают надежду, что США продолжит и усилит поддержку Украины.
Министр в Сенате рассказал о присутствии России в Донбассе: больше четырех тысяч военных и сотни единиц техники.
Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с Климкиным заверил, что США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии и осуществлении реформ украинским правительством.
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