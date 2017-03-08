У подозреваемого в растрате госсредств нашли золотой рукомойник

Подозреваемому грозит о семи до 12 лет тюремного заключения

Прокуратура Днепропетровской области объявила подозрение директору государственного предприятия "Електровозбудування" Александру Зельдину, который списал 3 млн гривень за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО Бумажная фабрика. При обыске у него в доме нашли покрытый золотом рукомойник. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.

"При этом злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников ГП в 6 млн грн. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили в растратчика государственных средств покрыт золотом рукомойник", - написал Генпрокурор.



Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Луценко добавил, что Зельдину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

7 марта пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила о том, что правоохранители осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора государственного предприятия за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ( завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) и ч.1 ст.175 (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем за один месяц) УК Украины.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2014 года чиновник заключил с предприятием договор о предоставлении услуг по капитальному ремонту двенадцати электродвигателей, зная, что указанное предприятие является производителем бумаги и картона. За ремонтные работы, которые предприятие не проводило и не могло провести, Зельдин перечислил почти 3 млн гривень государственных средств.

Досудебное расследование также установило, что в 2016-2017 годах чиновник не выплачивал работникам заработную плату, в результате чего возникла задолженность в сумме более 6,4 гривень.

Зельдину сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.