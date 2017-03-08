USD:  26.86  27.14   EUR:  28.23  28.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве с Евроюстом

08.03.2017 12:29
Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции призвано объединить усилия в борьбе с тяжкими преступлениями
Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве с Евроюстом
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Евроюстом в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности с организованной преступностью и терроризмом.

Сотрудничество также будет способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского Союза.  Генеральная прокуратура назначена компетентным органом для выполнения положений Соглашения в Украине.

8 февраля закон о ратификации Соглашения был принят Верховной Радой. Ранее, 27 июня 2016 года, соглашение было подписано в Брюсселе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 