Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве с Евроюстом

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции призвано объединить усилия в борьбе с тяжкими преступлениями

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Евроюстом в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности с организованной преступностью и терроризмом.

Сотрудничество также будет способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского Союза. Генеральная прокуратура назначена компетентным органом для выполнения положений Соглашения в Украине.

8 февраля закон о ратификации Соглашения был принят Верховной Радой. Ранее, 27 июня 2016 года, соглашение было подписано в Брюсселе.

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