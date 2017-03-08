Четырех депутатов вызвали на допрос в ГПУ

Параллельно с вызовом на допрос по делу о проверке деклараций, одного из нардепов вызывают по повестке в качестве свидетеля по делу о террористах ЛДНР

Четверых депутатов Верховной Рады - представителей Радикальной партии Олега Ляшко и Андрея Лозового, а также члена фракции Народный фронт Андрея Левуса и внефракционного Андрея Билецкого вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом Ляшко написал у себя в Facebook.

В эфире телеканала 112 Украина пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что вызов на допрос связан с возможной неуплатой парламентариями налогов.

Однако нардеп Левус у себя в Facebook сообщил, что параллельно с вызовом в прокуратуру получил повестку, в которой его вызывают в качестве свидетеля в деле о деятельности террористических организаций в Донбассе.

"О вызове в ГПУ. Пошла инфа по проверке декларации. Однако, одновременно ко мне пришла повестка, в которой меня вызывают в качестве свидетеля по делу о террористической группировке Л/ДНР. С подписью той же сотрудницы прокуратуры. Думаю это касается и других коллег", написал Левус.

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