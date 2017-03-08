Сенат Канады ратифицировал соглашение о ЗСТ с Украиной
08.03.2017 16:10
Соглашение после ратификации Сенатом должен еще подписать генерал-губернатор Канады
Фото: EPA
Сенат Канады одобрил ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская у себя в Twitter.
"Зона свободной торговли Украина Канада: Сенат во втором чтении "за", еще финал голосования CUFTA", - написала она.
Соглашение после ратификации Сенатом должен подписать генерал-губернатор Канады.
15 февраля нижняя палата федерального парламента Канады большинством голосов поддержала ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в третьем и окончательном чтении.
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