Кириленко об Интере: В любой стране подрывные каналы закрываются

Телеканалы должны работать не на оккупанта, а на украинские национальные интересы, сказал вице-премьер-министр

Каждый телевизионный канал, если он имеет лицензию на вещание в Украине, должен быть проукраинским. Об этом в интервью Укринформу заявил вице-премьер министр Вячеслав Кириленко.

"Я, с вашего позволения, не буду думать, что делать с их активами (телеканала, - ред), но я скажу, что каждый канал, если он имеет лицензию на вещание в Украине, должен быть проукраинским. То есть, работать не на оккупанта, а на украинские национальные интересы, не распространять неверие, ненависть, вражду, в самых чувствительных вопросах давать подходы, которые укрепляют страну, а не быть подрывным каналом. Вот и все. В любой стране мира подрывные каналы закрываются", - отметил Кириленко.

По его словам, программная политика должна совпадать с лицензионными условиями и украинским законодательством любого канала, независимо от того, кто владелец.

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"Какая разница, кто владелец, если канал работает на Украину - это один вопрос; если он работает против Украины, тоже не должно быть разницы, кто является владельцем. Должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, предупреждение и отмена лицензии, и это должно касаться каждого канала, тем более в условиях войны России против Украины", - подчеркнул Кириленко.

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