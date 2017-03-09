Экс-прокурора из Крыма подозревают в госизмене: объявлен в розыск

Прокуратура АР Крым проводит досудебное расследование в уголовном деле о государственной измене со стороны экс-сотрудников крымской прокуратуры

Бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщили о подозрении и объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Прокуратура АРК проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту государственной измены со стороны бывших работников прокуратуры Крыма.

"По результатам проведенного предварительного расследования бывшему прокурору Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере сообщено о подозрении по факту государственной измены по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена, - ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск. Сейчас решается вопрос о получении разрешения на задержание бывшего прокурора с целью его доставки в суд и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщают в пресс-службе.

3 марта сообщалось, что двух военнослужащих Главного управления СБУ в АР Крым будут судить по обвинению в дезертирстве и государственной измене.

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