Климкин: Со слов РФ в Гааге об "оружии в шахтах" смеется весь мир

Минские договоренности путем давления на Москву через нормандский формат нужно довести до полного выполнения: только так можно вернуть мир в Донбасс. Об этом в Париже на совместном с французским коллегой Жан-Марком Эро брифинге заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Только представьте себе: мы на этой неделе начали слушания в Международном суде ООН о том, что Россия фундаментально нарушает конвенции, которые устанавливают правила цивилизованного мира... И когда российские представители в Гааге официально, - я подчеркиваю, - официально говорят о том, что все эти сотни танков, сотни бронемашин, бесконечное количество артиллерии, Градов и всего прочего просто "найдено в шахтах", с чего смеется (но, конечно, это недобрый смех) весь мир, мы понимаем, с чем имеем дело", - сказал он.

Именно поэтому, по словам министра, выполнение минских договоренностей должно быть "доведено до конца" - с тем, чтобы можно было вернуть мир в Донбасс.

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Точно так же, заявил Климкин, для Украины важна позиция Запада относительно невозможности любых компромиссов в вопросе временной оккупации Крыма.

"Она (аннексия, - ред.) никогда не будет признана нашими друзьями и партнерами. Так как это мнение и позиция всех цивилизованных стран и всех, кто понимает ценности и правила, эта позиция для нас является совместно фундаментальной. Именно поэтому у нас общая позиция в рамках нормандского формата, который уникален: он работал все эти годы, и я благодарен Франции за то, что она является неотъемлемой частью этих усилий", - подытожил он.

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