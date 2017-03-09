Дело Шариной: адвокат сообщил об увольнении

Директор библиотеки украинской литературы в Москве находится под домашним арестом 1 год и 4 месяца

Директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину, обвиняемой якобы в распространении экстремистских материалов, уведомили о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока. Об этом LIGA.net сообщил адвокат директора украинской библиотеки Иван Павлов.

По его словам, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года.

"Договор с ней будет расторгнут с 13 марта", - уточнил Павлов.

Читайте также: Дело Наталии Шариной: Следователи ей "шьют" растрату

Шарину задержали в октябре 2015 года по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. Против нее открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.

Читайте также: Адвокат: Шариной в Москве предъявили иск на 2 млн рублей

7 февраля 2017 года сообщалось, что Шариной подала жалобу в Международный суд по правам человека.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.