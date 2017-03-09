Дело Шариной: адвокат сообщил об увольнении
Директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину, обвиняемой якобы в распространении экстремистских материалов, уведомили о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока. Об этом LIGA.net сообщил адвокат директора украинской библиотеки Иван Павлов.
По его словам, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года.
"Договор с ней будет расторгнут с 13 марта", - уточнил Павлов.
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Шарину задержали в октябре 2015 года по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. Против нее открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.
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7 февраля 2017 года сообщалось, что Шариной подала жалобу в Международный суд по правам человека.
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