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Дело Шариной: адвокат сообщил об увольнении

09.03.2017 13:06
Директор библиотеки украинской литературы в Москве находится под домашним арестом 1 год и 4 месяца
Дело Шариной: адвокат сообщил об увольнении
Наталья Шарина (фото - скриншот видео)

Директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину, обвиняемой якобы в распространении экстремистских материалов, уведомили о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока. Об этом LIGA.net сообщил адвокат директора украинской библиотеки Иван Павлов.

По его словам, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. 

"Договор с ней будет расторгнут с 13 марта", - уточнил Павлов.

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Шарину задержали в октябре 2015 года по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. Против нее открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.

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7 февраля 2017 года сообщалось, что Шариной подала жалобу в Международный суд по правам человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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