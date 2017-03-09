ФРГ хочет привлечь США к нормандским переговорам, РФ не против

В Германии и России заинтересованы, чтобы США использовали свои возможности влиять на решение вопросов войны в Украине

Главы МИД Германии и России Зигмар Габриэль и Сергей Лавров выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом они заявили в Москве по итогам двухсторонних переговоров, передает агентство УНИАН.

"Что касается восточной Украины, мы заинтересованы в том, чтобы нормандский формат был форматом, который не только сопровождает, но и следит за реализацией "Минска". Мы заинтересованы, чтобы США были не только проинформированы, но и использовали свои возможности влиять на всех, на кого они могут повлиять", - сказал Габриэль.

В частности, Габриэль заявил, что ФРГ и Россия ищут контакт с новой администрацией США, но сейчас там "сложно найти собеседников, пока у них все не утряслось".

"Мы хотели бы поддержать наших американских коллег, чтобы они пользовались своей ролью, своим влиянием", - добавил он.

В свою очередь Лавров заявил, что система в США так устроена, что многих чиновников назначают только после процедуры слушаний в Сенате, и "это занимает время", и в Госдепе США, в частности, "еще не заполнены все вакансии". "Это не очень позволяет активно работать с американскими партнерами… Это касается и Украины", - сказал он.

Лавров заявил, что, выстраивая отношения с Вашингтоном, параллельно с нормандским форматом в последние годы после принятия Минска-2 был установлен канал двухсторонних консультаций. "Эти консультации шли в том же русле, что и подходы, формируемые в рамках нормандского формата с целью выполнения минских договоренностей. Я убежден, что то или иное вовлечения США в дальнейшие усилия по безусловному выполнению минских договорённостей было бы весьма и весьма полезным", - заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что практически нет ни одного конфликта, где можно было бы обойтись без США.

18 февраля 2017 года сообщалось, что представители "нормандской четверки" и госсекретарь США Рекс Тиллерсон достигли договоренности в том, что переговоры в нормандском формате не будут расширены за счет США.

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