В Кремле утверждают, что признают решение Суда ООН
В Кремле утверждают, что государство-агрессор Россия признает решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.
"Российская сторона является участником этого разбирательства. Если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли Москва решение Международного суда ООН по иску Украины против России.
Читайте также: РФ лжет в суде, что Украина не требовала отменить запрет Меджлиса
"Идет судебный процесс, и здесь нужно действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных процессов", - добавил Песков.
Сегодня, 9 марта, представители государства-агрессора на судебных слушаниях в Гааге заявили, что установка Бук, из которой был сбит малайзийский авиалайнер рейса MH17, была передана боевикам якобы для укрепления их защиты от украинской военной авиации.
Читайте также: ТОП-5 лживых заявлений Кремля в Гааге и их опровержения: список
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:24
-
09:20
-
14:04
-
13:53
-
21.02.17
16:52
Новости партнеров
- 37731
- 15797
- 15733
- 14838
- 13191