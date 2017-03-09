В Кремле утверждают, что признают решение Суда ООН

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "если бы Россия не признавала решение суда, она бы не являлась участником этого разбирательства"

В Кремле утверждают, что государство-агрессор Россия признает решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.



"Российская сторона является участником этого разбирательства. Если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли Москва решение Международного суда ООН по иску Украины против России.

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"Идет судебный процесс, и здесь нужно действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных процессов", - добавил Песков.



Сегодня, 9 марта, представители государства-агрессора на судебных слушаниях в Гааге заявили, что установка Бук, из которой был сбит малайзийский авиалайнер рейса MH17, была передана боевикам якобы для укрепления их защиты от украинской военной авиации.

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