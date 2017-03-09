Дело Насирова: депутаты просят НАБУ открыть дело против судьи

По словам депутата Сергея Лещенко, действия главы Соломенского суда Людмилы Шереметьевой "едва не привели к бегству Насирова"

Депутаты от БПП Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук внесли в Национальное антикоррупционное бюро ходатайство об открытии уголовного дела против главы Соломенского суда Киева Людмилы Шереметьевой. Об этом Лещенко сообщил у себя в Facebook.

По словам Лещенко, Шереметьева якобы не распорядилась о выходе на работу второго дежурного судьи, сделав невозможным рассмотрение отвода судье по делу главы ГФС Романа Насирова.

"Как и обещали, внесли ходатайство в НАБУ об открытии уголовного производства в отношении председателя Соломенского суда Киева Шереметьевой. Ее действия - точнее, тотальное бездействие - едва не привели к бегству Насирова", - написал Лещенко.

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира отметила, что в Бюро ходатайство получили и рассмотрят его.

5 марта во время избрания меры пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову его защита заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья.

Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, отсутствовал.

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