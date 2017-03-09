Дело Насирова: депутаты просят НАБУ открыть дело против судьи
Депутаты от БПП Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук внесли в Национальное антикоррупционное бюро ходатайство об открытии уголовного дела против главы Соломенского суда Киева Людмилы Шереметьевой. Об этом Лещенко сообщил у себя в Facebook.
По словам Лещенко, Шереметьева якобы не распорядилась о выходе на работу второго дежурного судьи, сделав невозможным рассмотрение отвода судье по делу главы ГФС Романа Насирова.
"Как и обещали, внесли ходатайство в НАБУ об открытии уголовного производства в отношении председателя Соломенского суда Киева Шереметьевой. Ее действия - точнее, тотальное бездействие - едва не привели к бегству Насирова", - написал Лещенко.
В комментарии LIGA.net пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира отметила, что в Бюро ходатайство получили и рассмотрят его.
5 марта во время избрания меры пресечения отстраненному главе ГФС Роману Насирову его защита заявила отвод судье Бобровнику якобы из-за его предвзятости. Рассмотреть данное ходатайство должен был другой судья.
Однако в результате судебное заседание оказалось под угрозой срыва: как выяснилось, судья, рассматривающий ходатайства об отводах, отсутствовал.
Читайте также: Из положения лежа. Репортаж из зала суда над Насировым
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:24
-
09:20
-
14:04
-
13:53
-
21.02.17
16:52
Новости партнеров
- 37731
- 15797
- 15733
- 14838
- 13191