Евросоюз продлит санкции против соратников Путина

В санкционный список входят 146 человек, включая российских должностных лиц

На следующей неделе Евросоюз продлит персональные санкции, введенные против российских, крымских граждан, причастных к посягательству на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом Укринформу сообщили в Совете ЕС.

В санкционный список входят 146 человек, включая российских должностных лиц (в том числе приближенных к президенту страны-агрессора РФ, - ред), участников террористических организаций в Донбассе, а также крымских представителей российского режима, причастных к посягательству на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"К этим лицам применено визовое запрещение для въезда на территорию Евросоюза, а также заблокированы активы на территории стран-членов. В рамках санкций на территории ЕС заморожены активы 37 российских компаний", - говорится в сообщении.

12 февраля сообщалось, что санкции против президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников весьма эффективны.

14 января сообщалось, что президент США Барак Обама продлил санкции против Российской Федерации за агрессию против Украины до 2018 года.

27 декабря 2016 года Министерство торговли США расширило санкции против оборонки РФ и Крыма и добавило в санкционный список еще 23 компании.

30 декабря из США выслали 35 российских дипломатов.

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