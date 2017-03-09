Пять депутатов пропустили все заседания Рады в 2017 году - КИУ

Это члены ОП Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемые властями

Пятеро народных депутатов еще ни разу в 2017 году не присутствовали на пленарных заседаниях Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные письменной и электронной регистрации. Соответствующую статистику обнародовал 9 марта Комитет избирателей Украины.

Это члены Оппозиционного блока Евгений Бакулин и Дмитрий Добкин, внефракционный Андрей Билецкий, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемые властями Украины.

Билецкий 22 февраля озвучил с трибуны Рады требования протестующих у здания парламента, но в сессионном зале зарегистрирован не был.

По данным письменной регистрации ни одного заседания в 2017 году также не посетили члены Оппозиционного блока Дмитрий Добкин и Юрий Солод. Однако по данным электронной регистрации эти депутаты были на рабочем месте, но участия в голосовании не принимали (пропущено 99% голосований). Поэтому их участие в работе Рады под вопросом.

Так, Добкин пропустил оба заседания Комитета по вопросам аграрной политики в феврале, а Юрий Солод - оба заседания Комитета по вопросам финансовой политики. Евгений Бакулин пропустил заседание Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма 17 января и 7 февраля.





Кроме того, упомянутые народные депутаты в январе-феврале не посещали заседания профильных комитетов парламента.

Всего в январе-феврале 2017 состоялось 18 пленарных заседаний Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Еврооптимисты просят спикера Верховной Рады как можно быстрее внести в зал проект закона, по которому с депутатов-прогульщиков предлагается снимать 50% зарплаты.

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