Украина против России в Гааге: день четвертый, самое важное

Представители государства-агрессора сегодня попытались обвинять Украину, не брезгуя при этом откровенно лживыми заявлениями

В четверг, 9 марта, состоялось четвертое - заключительное - слушание в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины к государству-агрессору России. Сегодня российская сторона снова изложила свои контраргументы, при этом попытавшись выдвинуть встречные обвинения в адрес Украины, опять-таки прибегая к откровенной лжи. Ранее уже состоялись три раунда обмена мнениями. Теперь в апреле суд вынесет решение, принимать ли так называемые неотложные меры против РФ.



Неотложные меры, которые Украина отстаивает в суде и по которым в апреле будет решение:



- Россия должна воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или углубить судебный спор под эгидой комитета по ликвидации расовой дискриминации перед Международным судом ООН, или усложнить его решения;

- Россия должна воздержаться от любых актов расовой дискриминации людей, групп или учреждений на временно подконтрольных ей территориях, включая Крым;

- Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против крымских татар, включая запрет Меджлиса;

- Россия должна прекратить и воздержаться от актов политических и культурных запретов против этнических украинцев в Крыму.

О том, что говорила Москва на сегодняшнем заседании - в обзоре LIGA.net.



Москва: Боинг сбили боевики ДНР, но Бук им дали для защиты от ВСУ



Нанятый Москвой британский юрист Сэмюэль Вордсворт сегодня заявил, что согласно международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украина, заявляя о причастности РФ к уничтожению малайзийского авиалайнера рейса МН17, "должна более четко сформулировать", в чем она обвиняет Россию.



"Украинская сторона вчера сказала, что в том случае, если российской стороне известно о конкретных людях в РФ, которые, к примеру, помогали перемещать установку Бук в Украину и назад в Россию после трагедии Боинга и непосредственно в этом участвовали, то российская сторона обязана провести расследование и наказать этих людей в соответствии с различными положениями конвенции. Однако озвученное в понедельник обращение украинской стороны звучало так, что самолет был сбит именно российской стороной, и это изменение формулировки вызвало нашу реакцию во вторник", - пояснил он.



Вордсворт также отметил, что в обвинении Украины якобы отсутствуют данные о реальных намерениях использования Бука. При этом юрист заявил, что на самом деле зенитно-ракетный комплекс предназначался для защиты террористов от ударов украинской военной авиации. "Кто бы ни передавал этот комплекс вооруженным формированиям ДНР/ЛНР, он имел целью лишь усиление обороны ДНР/ЛНР от возможных атак ВСУ", - сказал Вордсворт.



Кроме того, представитель государства-агрессора в суде утверждал, что Украина в своих выступлениях 6 и 8 марта якобы "не привела никаких фундаментальных доказательств" того, что именно РФ передает оружие боевикам в Донбассе. Не смогла Украина, по его словам, и доказать наличие намерений по финансированию террористов на востоке Украины и осознанную передачу им денежных средств.



Москва: Обстрелянные боевиками гражданские объекты находились рядом с позициями ВСУ

Вордсворт также попытался возложить на ВСУ ответственность за неизбирательные обстрелы, жертвами которых стали мирные жители. В качестве аргумента юрист, в частности, привел якобы факт, что общее число гражданских лиц, погибших в оккупированных боевиками ДНР/ЛНР районах, превышает количество жертв на контролируемой украинскими властями территории.



Представитель России заявил, что неизбирательные обстрелы, которые Украина характеризует как терроризм, в основном якобы велись с северо-запада, то есть с позиций ВСУ.



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Говоря об обстрелах террористами гражданских объектов в Волновахе, Мариуполе, Краматорске и Авдеевке, факты которых украинская сторона положила в основу своих обвинений, Вордсворт утверждал, что якобы во всех этих случаях рядом с гражданскими были расположены военные объекты украинской армии, то есть, по его словам, речь идет об эпизодах боевых действий, а не террористических актах.



Касательно Авдеевки британский юрист заявил, будто мощные обстрелы города российскими войсками в конце января - начале февраля 2017-го были спровоцированы появлением танков ВСУ в жилых кварталах.



В целом, Вордсворт в своем выступлении несколько раз делал акцент на том, что боевые действия якобы тяжело назвать терроризмом.



Другой представитель государства-агрессора в Гааге Андреас Циммерман упрекнул Украину в якобы широком толковании положений конвенции о борьбе с финансированием терроризма. По его словам, украинская сторона пытается обвинить в поддержке террористов государство РФ, однако в документе речь идет об ответственности отдельных лиц. Также Циммерман не увидел оснований для создания отдельной судебной палаты по иску Украины к России.



Ложь Кремля по поводу запрета Меджлиса

На обвинения Украины касательно притеснения оккупантами крымских татар отвечал профессор университета Нантер Матиас Форто. Он, в частности, заявил, что РФ якобы соблюдает права коренного народа временно оккупированного Крыма. По его словам, на полуострове, к примеру, можно получать образование на крымскотатарском языке, а также доступен крымскотатарский телеканал ATR.



Комментируя запрет оккупационными властями Меджлиса, Форто утверждал, что это было сделано в рамках "борьбы с экстремизмом".

Кроме того, представитель России заявил, что Украина никогда не обращалась к Москве с протестом против запрета Меджлиса. Что, по его мнению, свидетельствует о нежелании Украины "решить спор дипломатическим путем". Хотя на самом деле украинский МИД еще в апреле 2016 года обратился к РФ с таким требованием.



Заключительное слово в сегодняшнем выступлении российской стороны взял один из руководителей делегации государства-агрессора Роман Колодкин. Он заявил, что Украина пытается связать события в Донбассе с оккупацией Россией Крыма, хотя, по его утверждению, связи между ними якобы нет.

Колодкин также сказал, что в своем иске украинская сторона не привела ни одного заявления какой-либо международной организации по Донбассу, в котором бы речь шла о терроризме и финансировании терроризма.

"Таким образом, мы не видим оснований для удовлетворения иска Украины о применении предупредительных мер", - завершил свое выступление российский дипломат.

МИД: Россия обвиняет всех, что они живут не в ее реальности

Комментируя сегодняшние выступления представителей РФ в Гааге, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль отметила, что в соответствии с их логикой государство-агрессор может делать все, что угодно, и не нести ответственность за свои действия.

"Сегодня следовало из их позиций, что если бы Россия знала тогда, когда ратифицировала конвенцию, что они будут отвечать за финансирование терроризма, то они бы ее не ратифицировали. В этом заключается логика россиян, что они могут делать все и не нести никакой ответственности за свои действия", - подчеркнула Зеркаль и добавила, что это также касается российской аргументации по конвенции о расовой дискриминации.

"Это их реальность, и они обвиняют всех, что все живут в другой реальности", - заявила замглавы МИД.

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Зеркаль также выразила убеждение, что мировое сообщество поддерживает позицию Украины. "Россия должна нести ответственность за свои действия. И этот суд - это единственная судебная инстанция, которая может привлечь Россию к ответственности", - сказала она.

Что касается прогнозов, когда суд может принять решение о временных мерах в отношении Москвы, чиновница выразила надежду, что это произойдет до конца апреля текущего года.

В то же время в Кремле утверждают, что признают решение Международного суда ООН по иску Украины.

"Российская сторона является участником этого разбирательства. Если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", - заявил сегодня, 9 марта, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что идет судебный процесс "и здесь нужно действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных процессов".

Тем временем в суде сообщили, что после завершения четырехдневных слушаний переходят к рассмотрению предложения о введении временных мер против РФ. Решение будет объявлено во время публичного заседания, дата которого будет анонсирована позже.

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