"Крымский диверсант" Захтей просит лишить его гражданства РФ

В своем заявлении в Федеральную миграционную службу РФ Захтей написал, что разочарован в судебной и правоохранительной системе России

Незаконно задержанный российскими оккупантами на территории Крыма украинец Андрей Захтей написал заявление с просьбой лишить его гражданства РФ. Об этом сообщил изданию Meduza его адвокат Александр Попков.

"В отношении меня сфальсифицировано обвинение в особо тяжком преступлении, и я очень разочарован в судебной и правоохранительной системе России, в отсутствии демократических ценностей и верховенства закона, в связи с чем не желаю оставаться гражданином этой страны", - сказано в заявлении Захтея, адресованном в Федеральную миграционную службу РФ.

Издание отмечает, что Захтей получил российское гражданство в 2014 году в Крыму. У него также есть гражданство Украины.

3 марта во временно оккупированном Симферополе так называемый суд продлил арест, а фактически - оставил Захтея в заложниках до 7 июня 2017 года.

10 августа 2016 года ФСБ России объявила, что в ночь с 6 на 7 августа во временно оккупированном Крыму якобы была "обнаружена группа украинских диверсантов", направленная для подготовки "диверсий и терактов". Похищенные оккупантами Панов и Захтей были названы "организаторами предотвращенных терактов".

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